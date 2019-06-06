Президент Франции отметил роль чехословаков, которые приняли участие в операции «Оверлорд»

Во Франции проходит серия мемориальных торжеств по случаю 75-й годовщины британо-американской десантной операции «Оверлорд», начавшейся 6 июня и завершившейся 25 августа 1944 года. С приветственной речью к гостям обратились лидеры США, Великобритании и Франции. Президент Франции Эмманюэль Макрон, в частности, отметил в том числе роль чехословацких солдат. По его словам, французский народ никогда не забудет о павших на поле боя воинах, которые пришли освободить неизвестную для них страну.

Напомним, что помимо солдат чешского и словацкого происхождения, в боевых действиях участвовали чехословацкие пилоты-истребители 310-й и 312-й эскадрильи и их коллеги из 312-й бомбардировочной эскадры, которые патрулировали Ла-Манш. Осенью 1944 года в боевых действиях приняла участие Чехословацкая отдельная бронетанковая бригада, которая командовала осадой порта Дюнкерк. Порт оставался под контролем немецких войск до мая следующего года, противник сдался только после капитуляции Германии 8 мая 1945 года.