Президент должен действовать незамедлительно, утверждает глава КС

Эва Туречкова
28-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Согласно чешской Конституции, президент обязан удовлетворить прошение премьера и отозвать с должности члена его правительства. Несмотря на то, что конкретные сроки основным законом не оговорены, «глава государства должен действовать незамедлительно», сообщил в интервью чешскому изданию Lidové noviny глава Конституционного суда Чехии Павел Рыхетски.

Рыхетски далее заявил, что полномочия, которыми наделен президент Чехии, носят исполнительный характер. «Принятие президентом решений наряду с правительством в его компетенцию не входит. Глава государства исполняет волю премьера», - цитирует Рыхетского издание Lidové noviny.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 