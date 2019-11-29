Президент ЧР Земан: Визит председателя Сената на Тайвань противоречит экономическим интересам страны

В интервью телеканалу Barrandov президент Чехии Милош Земан прокомментировал планируемый визит на Тайвань председателя чешского Сената Ярослава Куберы как противоречащий экономическим интересам страны. Глава государства также заявил, что если Кубера осуществит намерение посетить Китайскую Республику, он прекратит поддерживать с ним дружеские отношения. Также чешский лидер напомнил, что «Китай – вторая по величине экономика мира», и подобный шаг главы Сената может усложнить продвижение чешских товаров и работу компаний в КНР. Милош Земан последовательно выступает за укрепление отношений с Китаем.

Ярослав Кубера подтвердил намерение в 2020 году отправится на Тайвань в сопровождении делегации предпринимателей. При этом он отказался от комментариев заявления президента. Наблюдатели напоминают, что инвестиции Тайваня в чешскую экономику намного превышают инвестиции материкового Китая.

Пекин не признает независимость Тайваня, считая его составной частью единого государства. Официально Чешская Республика, как и подавляющее большинство стран мира, разделяет позицию «политики одного Китая».