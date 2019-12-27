Архив передач

Президент ЧР выразил соболезнования по поводу падения самолета в Казахстане

Ирина Ручкина
27-12-2019
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В пятницу, 27 декабря, президент Милош Земан направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву. В официальном письме глава Чешской Республики выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших и всему казахскому народу в этот печальный и трудный момент как от своего имени, так и от имени чешской общественности. Текст письма был опубликован на сайте Резиденции президента hrad.cz.

Напомним, что утром 27 декабря в Алматы потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, летевший по маршруту Алматы – Нур-Султан. На борту, согласно официальным данным, находилось 93 человека и 5 членов экипажа. В результате крушения погибло 11 человек, еще один пассажир скончался в больнице. Госпитализировано было более двадцати человек.

 
 
 
 
 
 
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