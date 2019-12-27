Президент ЧР выразил соболезнования по поводу падения самолета в Казахстане

В пятницу, 27 декабря, президент Милош Земан направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву. В официальном письме глава Чешской Республики выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших и всему казахскому народу в этот печальный и трудный момент как от своего имени, так и от имени чешской общественности. Текст письма был опубликован на сайте Резиденции президента hrad.cz.

Напомним, что утром 27 декабря в Алматы потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, летевший по маршруту Алматы – Нур-Султан. На борту, согласно официальным данным, находилось 93 человека и 5 членов экипажа. В результате крушения погибло 11 человек, еще один пассажир скончался в больнице. Госпитализировано было более двадцати человек.