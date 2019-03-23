Президент ЧР встретитcя с кандидатом в президенты Словакии

Президент Чешской Республики Милош Земан в своей резиденции в Ланах примет кандидата в президенты Словакии Мароша Шефчовича. Пресс-секретарь президент ЧР подтвердил, что президент согласился на встречу, о которой его попросил господин Шефчович. По предварительным данным их беседа состоится в воскресенье, 24 марта, и продлится час.

Напомним, что Марош Шевчович вышел во второй тур президентских выборов в Словакии, его конкурентом стала Зузана Чапутова, пользующаяся большой популярностью в стране, и которая, по данным СМИ, имеет все шансы стать первой женщиной-президентом в истории Словакии.