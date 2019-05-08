Президент ЧР вручит медаль за героизм in memoriam

Ирина Ручкина
08-05-2019
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В ходе празднования Дня победы и присвоения генеральских званий в Пражском Граде президент Милош Земан заявил о своем решении наградить медалью за героизм чешского солдата-кинолога, погибшего в 2018 году в Афганистане.

Президент Чехии подчеркнул, что вручением медали он хочет проявить уважение ко всем чешским солдатам, сражающимся с террористами Талибана, а также выразил надежду, что память павших не будет осквернена переговорами с террористами.

 
 
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