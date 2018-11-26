Президент ЧР пообещал сделать все возможное для переноса чешского посольства в Иерусалим

Президент ЧР Милош Земан в ходе своего выступления в израильском парламенте заверил, что сделает все от него зависящее для открытия чешского посольства в Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще до выступления Милоша Земана назвал Чешскую Республику лучшим другом Израиля в Европе. На данное признание глава ЧР отрегировал словами, что он удивлен высказыванием «о лучшем друге в рамках Европы». Присутствующие в зале ответили Земану аплодисментами.

Чешский президент является первым чешским политиком, который обратился с речью к израильским депутатам в Кнессете. Депутаты из «Общего списка», коалиции четырех арабских парламентских партий, приняли решение бойкотировать выступление главы ЧР, аргументируя свою позицию тем, что М. Земан выступает против возникновения палестинского государства на основе границ 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы Палестины.