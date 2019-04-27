Президент ЧР подписал документ о назначении новых заместителей премьера

Президент Чешской Республики Милош Земан подписал назначение министра финансов Алены Шиллеровой (движение АNО) и нового министра промышленности Карела Гавличека (также движение АNО) на пост заместителей премьер-министра. Как сообщило Чешское телевидение (ČT) документ войдет в силу во вторник 30 апреля.

На посту заместителя премьера они сменят действующего министра окружающей среды Рихарда Брабеца (АNО). Решение о смене своих заместителей премьер-министр Андрей Бабиш объяснил необходимостью реагировать на изменения в экономическом секторе.