Президент ЧР подписал документ о назначении новых заместителей премьера

Ирина Ручкина
27-04-2019
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Президент Чешской Республики Милош Земан подписал назначение министра финансов Алены Шиллеровой (движение АNО) и нового министра промышленности Карела Гавличека (также движение АNО) на пост заместителей премьер-министра. Как сообщило Чешское телевидение (ČT) документ войдет в силу во вторник 30 апреля.

На посту заместителя премьера они сменят действующего министра окружающей среды Рихарда Брабеца (АNО). Решение о смене своих заместителей премьер-министр Андрей Бабиш объяснил необходимостью реагировать на изменения в экономическом секторе.

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