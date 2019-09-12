Президент ЧР назвал возмездием за действия мэра Праги отмену гастролей чешских коллективов в Китае

Президент Чехии Милош Земан не считает разумным, что Китай отменяет мероприятия с участием чешских музыкальных коллективов, и расценивает это как возмездие за действия мэра Праги Зденека Гржиба. По словам президента, «Гржиб предполагает, что может проводить независимую пражскую политику, которая не предусматривает признания принципа «единого Китая», однако это неверный путь».

Напомним, китайские власти отменили гастроли в КНР оркестра PKF – Prague Philharmonia, квартета им. Пражака, Симфонического оркестра «Чешского Радио» и Guarneri Trio Prague. Причиной такого решения наблюдатели называют намерение Зденека Гржиба внести изменения в текст договора между чешской столицей и Пекином, убрав оттуда пункт о признании принципа «единого Китая», что подразумевает признание частью КНР Тайваня и Тибета.