Президент ЧР назвал российский законопроект о событиях 1968 года «дерзкой провокацией»

В четверг, 13 июня, состоялась встреча президента ЧР Милоша Земана и посла РФ в Чехии Александра Змеевского. От дипломата чешский президент намерен был потребовать объяснений по поводу российского законопроекта, в случае принятия которого статус ветерана боевых действий будет распространяться на военнослужащих СССР, участвовавших во вторжении в Чехословакию в 1968 году.

Как сообщил пресс-секретарь главы Чехии Иржи Овчачек в соцсети Twitter, Милош Земан назвал готовящийся законопроект «дерзкой провокацией Чешской Республики и его лично». В беседе с послом Российской Федерации он также «решительно подчеркнул, что в случае принятия закона, можно ожидать существенного и долгосрочного негативного влияния на двусторонние отношения РФ и ЧР».

Александр Змеевский, в свою очередь, сообщил президенту Земану, что Россия продолжает занимать позицию, изложенную в Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года, в котором осуждается оккупация Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году и последующее пребывание советских войск на территории ЧССР.