Президент ЧР готов отменить визит в Москву

В пятницу, 27 декабря, президент ЧР Милош Земан назвал бессовестными высказывания российского МИДа об учреждении в Чехии «Дня памяти жертв вторжения 1968 года» и заявил в интервью интернет-порталу Рarlamentnilisty.cz, что рассматривает возможность отмены своего визита в Москву в следующем году из-за заявления России.

Президент Милош Земан, как и другие правительственные и оппозиционные политики, на прошлой неделе отрицательно прокомментировал заявления МИД РФ о том, что решение Чехии о включении 21 августа в список памятных дат вряд ли будет способствовать сотрудничеству между двумя государствами. Пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек заявил, что оккупацию Чехословакии и ее жертв необходимо помнить.

В интервью от 27 декабря президент отметил, что считает российское заявление «абсолютной наглостью»: «Я недавно принял приглашение президента Владимира Путина на празднование 75-й годовщины победы во Второй мировой войне, и теперь я думаю о том, чтобы не поехать туда вовсе или, что более вероятно, приехать и обратиться к россиянам с предложением перевернуть страницу и забыть об этой дате».