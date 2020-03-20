Президент Чехии Земан в телеобращении призвал граждан во время эпидемии сохранять мужество и поблагодарил КНР

В своем обращении к нации, которое было записано заранее и транслировалось вечером 19 марта телеканалом Prima, президент Милош Земан призвал граждан сохранять мужество в дни эпидемии COVID-19. Также глава государства указал, что не следует недооценивать серьезность ситуации, однако также не нужно поддаваться панике и страху.

Президент признал, что не исключает появление первых летальных исходов среди зараженных, при этом он напомнил и о первых вылечившихся пациентах.

Милош Земан поблагодарил Китай, который стал единственной страной, направившей Чехии медицинские принадлежности, необходимые при борьбе с эпидемией.

Глава республики призвал оппозицию поддерживать решения правительства, а если она не способна это делать, то «хотя бы сохранять молчание во время карантина». Кроме того, президент призвал не обращать внимание на «тявканье и вопли» журналистов, поскольку «они пишут обо всем, ни в чем не разбираясь», а больше прислушиваться к советам специалистов

Также Милош Земан высоко оценил инициативу волонтеров, объединяющихся для помощи пенсионерам и семьям с детьми. «Желаю вам любить друг друга, быть по отношению к другим вежливыми, идти навстречу, помогать друг другу, чтобы в это тяжелое время мы доказали свою человечность», – подчеркнул президент.