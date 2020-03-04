Президент Чехии Земан обещал принять участие в китайском саммите

Президент Милош Земан в апреле текущего года примет участие в саммите центрально и восточно-европейских государств и Китая.
Информацию подтвердил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. Напомним, что чешский президент в январе утверждал, что в связи с отсутствием обещанных китайских инвестиций в чешскую экономику, исчисляющихся в миллиардах крон, он от участия откажется.
Милош Земан в прошлом позиционировал себя в качестве политического гаранта крупных китайских инвестиций в Чехии, однако ряд проектов остался лишь на бумаге, напоминает чешское информагентство ЧТК.
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