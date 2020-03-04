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Президент Чехии Земан обещал принять участие в китайском саммите

Эва Туречкова
04-03-2020
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Президент Милош Земан в апреле текущего года примет участие в саммите центрально и восточно-европейских государств и Китая.

Информацию подтвердил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. Напомним, что чешский президент в январе утверждал, что в связи с отсутствием обещанных китайских инвестиций в чешскую экономику, исчисляющихся в миллиардах крон, он от участия откажется.

Милош Земан в прошлом позиционировал себя в качестве политического гаранта крупных китайских инвестиций в Чехии, однако ряд проектов остался лишь на бумаге, напоминает чешское информагентство ЧТК.

 
 
 
 
 
 
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