Президент Чехии заверил председателя Китая в готовности страны оказать помощь

Президент Чешской Республики в письме, отправленном в воскресенье председателю КНР Си Цзиньпину, выразил китайскому народу соболезнования в связи с эпидемией коронавируса. В своем послании руководитель Чехии высказывает обеспокоенность скоростью распространения опасного вируса и размерами территории, которая оказалась охвачена эпидемией. Милош Земан в письме председателю КНР Си Цзиньпину также выражает надежду, что в ближайшее время удастся найти средство, которое позволит остановить распространение вируса и вылечить всех зараженных.

Президент Милош Земан также заверил главу Китая в готовности Чехии оказать поддержку и посильную помощь.