Президент Чехии заверил председателя Китая в готовности страны оказать помощь

Президент Чешской Республики в письме, отправленном в воскресенье председателю КНР Си Цзиньпину, выразил китайскому народу соболезнования в связи с эпидемией коронавируса. В своем послании руководитель Чехии высказывает обеспокоенность скоростью распространения опасного вируса и размерами территории, которая оказалась охвачена эпидемией. Милош Земан в письме председателю КНР Си Цзиньпину также выражает надежду, что в ближайшее время удастся найти средство, которое позволит остановить распространение вируса и вылечить всех зараженных.
Президент Милош Земан также заверил главу Китая в готовности Чехии оказать поддержку и посильную помощь.
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