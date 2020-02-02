Архив передач

Президент Чехии заверил председателя Китая в готовности страны оказать помощь

Антон Каймаков
02-02-2020
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Президент Чешской Республики в письме, отправленном в воскресенье председателю КНР Си Цзиньпину, выразил китайскому народу соболезнования в связи с эпидемией коронавируса. В своем послании руководитель Чехии высказывает обеспокоенность скоростью распространения опасного вируса и размерами территории, которая оказалась охвачена эпидемией. Милош Земан в письме председателю КНР Си Цзиньпину также выражает надежду, что в ближайшее время удастся найти средство, которое позволит остановить распространение вируса и вылечить всех зараженных.

Президент Милош Земан также заверил главу Китая в готовности Чехии оказать поддержку и посильную помощь.

 
 
 
 
 
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