Архив передач

Президент Чехии выступит с обращением к народу

Тимур Кашапов
18-03-2020
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Президент Чехии Милош Земан на этой неделе выступит с обращением к народу. Об этом сообщило «Чешское Телевидение» со ссылкой на пресс-секретаря президента Иржи Овчачека. Подробности и темы речи главы государства Администрация президента сообщит в ближайшее время, отметил Овчачек.

Ранее Земан неоднократно выражал поддержку мерам, которые принимает правительства в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, и призывал людей соблюдать рекомендации и постановления кабинета министров.

 
 
 
 
 
 
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