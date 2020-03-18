Президент Чехии выступит с обращением к народу

Президент Чехии Милош Земан на этой неделе выступит с обращением к народу. Об этом сообщило «Чешское Телевидение» со ссылкой на пресс-секретаря президента Иржи Овчачека. Подробности и темы речи главы государства Администрация президента сообщит в ближайшее время, отметил Овчачек.

Ранее Земан неоднократно выражал поддержку мерам, которые принимает правительства в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, и призывал людей соблюдать рекомендации и постановления кабинета министров.