Президент Чехии выступил в поддержку миссии НАТО в Афганистане

Президент Чехии Милош Земан во время встречи с коллегами из восьми других стран-членов НАТО из Центральной и Восточной Европы выступил в защиту миссии Североатлантического альянса в Афганистане. Об этом заявил в сети Twitter руководитель Внешнеполитического отдела Канцелярии президента республики Рудолф Йиндрак.

По словам Земана, уход из Афганистана создаст инкубаторы для новых террористов. Миссию НАТО в этой стране президент Чехии назвал «настоящим делом», за которое иногда приходится платить высшую цену – жизнь людей. Глава государства, по словам Йиндрака, также высказался против разделения НАТО на восточные или другие крылья, НАТО, по его словам, должно оставаться единым и сплоченным.