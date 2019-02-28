Президент Чехии выступил в поддержку миссии НАТО в Афганистане

Тимур Кашапов
28-02-2019
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Президент Чехии Милош Земан во время встречи с коллегами из восьми других стран-членов НАТО из Центральной и Восточной Европы выступил в защиту миссии Североатлантического альянса в Афганистане. Об этом заявил в сети Twitter руководитель Внешнеполитического отдела Канцелярии президента республики Рудолф Йиндрак.

По словам Земана, уход из Афганистана создаст инкубаторы для новых террористов. Миссию НАТО в этой стране президент Чехии назвал «настоящим делом», за которое иногда приходится платить высшую цену – жизнь людей. Глава государства, по словам Йиндрака, также высказался против разделения НАТО на восточные или другие крылья, НАТО, по его словам, должно оставаться единым и сплоченным.

 
 
 
 
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