Президент Чехии выразил соболезнования семьям пострадавших в Шереметьево

Чешский президент Милош Земан в послании главе Российской Федерации Владимиру Путину выразил глубочайшие соболезнования в связи с воскресной авиакатастрофой лайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в Москве, во время которой погиб 41 человек.
«Позвольте мне в этот грустный и тяжелый час от своего имени и от имени чешской общественности выразить соболезнования семьям пострадавших и всему российскому народу», - цитирует информагентство ЧТК текст послания президента Чешской Республики.
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