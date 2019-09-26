Президент Чехии выразил разочарование осложнением отношений между ЧР и Китаем в культурной сфере

Тимур Кашапов
26-09-2019
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Президент ЧР Милош Земан выразил разочарование напряженностью, которая наблюдается в рамках сотрудничества Чехии и Китая в сфере культуры. Об этом он заявил в своей речи на торжественном приеме, организованном посольством Китая. «Я думаю, что очень легко враждовать, а создавать основы дружеских отношений в различных областях гораздо сложнее. Мэр Праги – небольшая проблема в наших двусторонних отношениях, но должен сказать, что реакция Китая была преувеличенной», - сказал Земан, обращаясь к китайскому послу.

Напомним, что ранее китайская сторона отменила гастроли нескольких известных музыкальных коллективов из Чехии. По некоторым данным, причиной такой реакции китайцев стало намерение мэра Праги Зденека Гржиба внести изменения в договор о двусторонних связях, который был заключен между Прагой и Пекином. Градоначальник хочет изъять из текста договора пункт, согласно которому чешская сторона признает политику «единого Китая».

Тимур Кашапов
26-09-2019
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