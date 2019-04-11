Президент Чехии встретится с будущими министрами

Тимур Кашапов
11-04-2019
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Президент ЧР Милош Земан примет кандидата на пост министра промышленности и торговли Карела Гавличека в понедельник, 15 апреля. Об этом сообщает информагентство ČTK. В тот же день глава государства встретится с будущим министром транспорта Владимиром Кремликом, который сменит на этом посту Дана Тека.

О будущих перестановках в правительстве 10 апреля рассказал премьер-министр Андрей Бабиш. Милош Земан согласен с изменениями и готов назначить новых министров 30 апреля после возвращения из Китая, где его будут сопровождать нынешние руководители обоих ведомств – Дан Тек и Марта Новакова.

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