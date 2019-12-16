Архив передач

Президент Чехии уходит в отпуск, однако не отменит рождественское телевыступление

Катерина Айзпурвит
16-12-2019
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16 декабря президент Чехии Милош Земан уходит в отпуск до конца 2019 г. Свободное время глава государства планирует провести в резиденции в замке Ланы. При этом Милош Земан несколько раз прервет отпуск для исполнения своих президентских обязанностей.

17 декабря он примет в Ланах премьер-министра страны Андрея Бабиша, который проводит встречи с главой государства каждый месяц с целью обсуждения текущих политических вопросов. 26 декабря Милош Земан выступит по телевидению с традиционным рождественским обращением.

 
 
 
 
 
 
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