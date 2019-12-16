Президент Чехии уходит в отпуск, однако не отменит рождественское телевыступление

16 декабря президент Чехии Милош Земан уходит в отпуск до конца 2019 г. Свободное время глава государства планирует провести в резиденции в замке Ланы. При этом Милош Земан несколько раз прервет отпуск для исполнения своих президентских обязанностей.

17 декабря он примет в Ланах премьер-министра страны Андрея Бабиша, который проводит встречи с главой государства каждый месяц с целью обсуждения текущих политических вопросов. 26 декабря Милош Земан выступит по телевидению с традиционным рождественским обращением.