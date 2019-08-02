Президент Чехии ушел в двухнедельный отпуск

С 1 августа президент Чешской Республики Милош Земан находится в двухнедельном отпуске, который он планирует провести в своей резиденции в замке Ланы.

Как сообщает пресс-секретарь президента Иржи Овчачек, отпуск главы страны продлится примерно до середины августа, после чего Милош Земан вновь приступит к решению проблемы правительственного кризиса, вызванного ситуацией с назначением нового министра культуры. Премьер-министр и председатель движения ANO Андрей Бабиш предложил на этот пост Михала Шмарду, выдвинутого социал-демократической партией, союзником ANO по коалиции, однако президент пока не утвердил его кандидатуру.