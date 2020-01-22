Президент Чехии снял с должности главу Минтранса

23 января 2020 г. президент Чешской Республики снял с должности министра транспорта Владимира Кремлика. Обязанности главы ведомства переданы министру промышленности и торговли Карелу Гавличеку.

Отставка министра Кремлика произошла по инициативе премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который в понедельник, 20 января, направил соответствующее заявление главе государства. Глава кабмина указал, что Кремлик намеревался без тендера разместить заказ на реализацию многомиллиардного проекта по созданию системы маркировки автомобилей электронными виньетками за проезд по скоростным шоссе.

Премьер также сообщил о намерении в будущим осуществить слияние Минтранса и Минпрома. Несогласие с этим выразили как социал-демократы, так и коммунисты. Андрей Бабиш заявил, что данный вопрос находится полностью в его компетенции.