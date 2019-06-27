Президент Чехии сменил посла в КНР из-за его критики положения дел в области соблюдения прав человека в Поднебесной

Тимур Кашапов
27-06-2019
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Посол Бедржих Копецкий в июле будет переведен из Китая в Армению. Об этом сообщает издание Lidové noviny. Китайский мандат Копецкого истекает в феврале 2020 года, однако президент Милош Земан принял решение об его переводе после того, как дипломат подписал письмо с призывом соблюдать права человека в Китае. Его место теперь займет бывший заместитель главы Чешского национального банка Владимир Томшик.

«Мы можем подтвердить, что Берджих Копецкий станет послом ЧР в Армении. На данный момент он находится в Чешской Республике, но в ближайшие дни отбудет на новое место работы», - сообщили LN в пресс-службе МИДа. Копецкий был послом ЧР в Китае с весны 2016 года, ранее он занимал аналогичные должности в Узбекистане, Польше и Казахстане.

 
 
 
 
 
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