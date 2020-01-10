Президент Чехии с супругой дают благотворительный бал

Вечером 10 января президент Милош Земан с супругой Иваной устраивают пятый благотворительный бал, сбор от которого будет направлен в благотворительные фонды под патронажем президентской четы, который оказывают помощь пожилым людям и детским домам.

Как сообщила дочь президента Катержина, на балу выступят такие знаменитые чешские певцы как Гелена Вондрачкова, Вацлав Нецкарж, Даниэл Гулка и Богуш Матуш. Гостей ждет дегустация чешских и моравских вин, а также состоится лотерея, главным лотом которой станет ужин с президентской четой. Кроме того, участники благотворительного мероприятия смогут выиграть кабана, прогулку по парку в резиденции президента Ланы, клюшку и форму хоккеиста Яромира Ягра, наручные часы и посещение спа. В 2019 г. входной билет на президентский бал стоил 10 000 крон, а собранные средства превысили два миллиона крон.