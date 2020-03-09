Президент Чехии рассчитывает на участие в саммите 17+1 в Пекине

Президент ЧР Милош Земан, по словам премьер-министра Андрея Бабиша, по-прежнему рассчитывает на участие в саммите 17 стран Центральной и Восточной Европы и Китая. Ожидается, что глава государства отправится в Пекин вместе с министром внутренних дел Яном Гамачеком. Об этом Бабиш заявил журналистам по окончании заседания Совета государственной безопасности. Детали визита Земана в КНР будут обсуждены в ходе встречи высокопоставленных представителей страны, которая состоится в среду, 11 марта. Как отметил Ян Гамачек, решение о проведении саммита в свете распространения коронавируса должна принять китайская сторона.