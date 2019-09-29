Президент Чехии продолжит пользоваться автомобилем Škoda Superb

Президент Чешской Республики Милош Земан продолжит пользоваться автомобилем Škoda Superb. 28 сентября глава страны получил от представителей автоконцерна Škodа Auto модернизированный вариант модели Superb третьего поколения.

Автомобиль, оснащенный максимально мощным бензиновым двигателем, стал уже восьмой Škodа Superb, которой пользуется Милош Земан на посту президента страны. Также в распоряжении главы республики был передана «шкода» SUV Kodiaq.