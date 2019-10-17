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Президент Чехии призвал главу КНР продолжить развивать двустороннее сотрудничество

Тимур Кашапов
17-10-2019
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Президент ЧР Милош Земан обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой продолжить развивать двустороннее взаимовыгодное сотрудничество, в частности, возобновить сотрудничество в сфере культуры и развивать сеть прямых авиарейсов между Чехией и Китаем. Письмо Земана было опубликовано на официальном сайте администрации президента.

В данном письме чешский лидер также заявил, что не понимает действий нынешней пражской администрации, разорвавшей договор о сотрудничестве между столицами двух стран, и подчеркнул, что чешское правительство «в полной мере уважает политику одного Китая».

 
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