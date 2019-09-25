Президент Чехии примет участие в торжественном приеме по случаю 70-летия чешско-китайских дипотношений

Как сообщает агентство ЧТК, 25 сентября президент Чешской Республики Милош Земан примет участие в торжественном приеме, который во дворце Жофин в Праге дает посольство КНР по случаю 70-летия чешско-китайских дипломатических отношений. МИД Чехии будет на мероприятии представлять заместитель министра иностранных дел Мартин Тлапа.

Как напоминают СМИ, празднование круглой даты проходит на фоне напряженности между двумя странами. Глава МИД Томаш Петршичек и министр культуры Любомир Заоралек критиковали китайскую сторону за отмену гастролей в КНР ряда чешских музыкальных коллективов. Посольство Китая в Чехии при этом перекладывает вину на мэрию Праги, которая намерена в двустороннем договоре с Пекином убрать пункт о признании принципа «единого Китая», что подразумевает признание частью КНР Тайваня и Тибета. Президент Земан, со своей стороны, продолжает подчеркивать, что КНР является важным экономическим партнером Чехии.

Днем установления чешско-китайских дипломатических отношений считается 4 октября 1949 года, когда Чехословакия в числе первых стран в мире признала Китайскую Народную Республику.