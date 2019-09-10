Президент Чехии прибыл с государственным визитом в Сербию

Президент Милош Земан во вторник прибыл с трехдневным государственным визитом в Сербию.

В делегацию входят также четыре министра правительства Андрея Бабиша – глава МВД Ян Гамачек, министр промышленности и торговли Карел Гавличек и главы оборонного и транспортного ведомств Любомир Метнар и Владимир Кремлик. В чешско-сербском экономическом форуме, который состоится в среду, примут участие пять десятков представителей чешского бизнеса.

На повестке визита Милоша Земана - встреча с сербским президентом Александром Вучичом, а также чешскими земляками, проживающими в основном в сербской части Баната.

Сербский премьер Ана Брнабич в свою очередь в четверг примет участие в пражском заседании государств Вышеградской четверки.