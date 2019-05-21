Президент Чехии посетит заседания правительства и Палаты депутатов в дни голосований о бюджете страны

Глава Чешской Республики Милош Земан намерен принять участие в заседаниях правительства и Палаты депутатов в дни, когда министры и законодатели будут голосовать по поводу бюджетного плана страны на 2020 год. Об этом СМИ в понедельник сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш, посетивший президента в загородной резиденции Ланы. Проектом бюджета на грядущий год, как и в 2019 году, предполагается дефицит на уровне 40 миллиардов крон (около 1,5 миллиарда евро). Председатель кабинета министров назвал его «амбициозным». По словам Андрея Бабиша, президент Милош Земан особое значение придает инвестициям.

В проекте бюджетного плана учтен рост пособия по уходу за новорожденными детьми. Общая сумма выплат должна быть увеличена на 80 тысяч и составить 300 тысяч крон (около 11,5 тысяч евро). Запрограммировано в нем также и увеличение на 900 крон (34,6 евро) ежемесячных пенсионных выплат. Общий пенсионный бюджет текущего года составляет 122,3 миллиарда крон (4,7 миллиарда евро), а в 2020 году он будет исчисляться 135 миллиардами крон (5,2 миллиарда евро).

Запланировано также 10-процентное снижение текущих расходов государственных ведомств.