Президент Чехии посетит Германию

Президент Чешской Республики Милош Земан 19–21 сентября посетит Германию и встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и премьер-министром земли Бранденбург Дитмаром Войдке. На встрече предполагается обсудить вопросы международного экономического сотрудничества, проблемы миграции, политическую ситуацию в обеих странах, а также взаимоотношения с Россией.

Милош Земан неоднократно подчеркивал, что в вопросе миграции и приема беженцев не согласен с позицией Меркель. На предстоящей встрече он предпочел бы поговорить о торговой войне между США, ЕС и Китаем или о проблемах энергетики.