Президент Чехии получил поздравительную телеграмму российского лидера

Президент Чехии Милош Земан получил телеграмму своего российского коллеги Владимира Путина с поздравлениями с Новым годом. В послании, опубликованном пресс-службой Кремля, Путин указал на то, что участие чешского лидера в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы будет символизировать дружбу и взаимное уважение между народами России и Чехии.

Напомним, 27 декабря Земан назвал бессовестными высказывания российского МИДа об учреждении в Чехии «Дня памяти жертв вторжения 1968 года» и заявил в интервью интернет-порталу Рarlamentnilisty.cz, что рассматривает возможность отмены своего визита в Москву в следующем году из-за заявления России.

Земан также отметил, что считает российское заявление «абсолютной наглостью»: «Я недавно принял приглашение президента Владимира Путина на празднование 75-й годовщины победы во Второй мировой войне, и теперь я думаю о том, чтобы не поехать туда вовсе или, что более вероятно, приехать и обратиться к россиянам с предложением перевернуть страницу и забыть об этой дате».