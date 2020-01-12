Президент Чехии подтвердил, что приедет в Москву на празднование окончания Второй мировой войны

В интервью сайту Blesk.cz президент Чехии Милош Земан подтвердил, что поедет в мае в Москву на празднование окончания Второй мировой войны. В ходе визита он намерен пожаловаться на сотрудника МИД РФ, критиковавшего введение Дня памяти оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора 21 августа 1968 г.

В интервью Рarlamentnilisty.cz 27 декабря 2019 г. Милош Земан назвал «абсолютной наглостью» комментарий российского МИД по поводу учреждение этой памятной даты, заявив, что рассматривает возможность отмены своего визита в Москву. МИД РФ тогда «выразил разочарование», указав в своем официальном заявлении следующее: «Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества».

30 декабря 2019 г. президент Чехии получил телеграмму Владимира Путина с новогодним поздравлением. В послании, опубликованном пресс-службой Кремля, Путин подчеркнул, что «участие чешского лидера в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы будет символизировать дружбу и взаимное уважение между народами России и Чехии».