Президент Чехии поддерживает увеличение бюджетного дефицита до 300 млрд крон и предлагает из-за эпидемии держать границы закрытыми целый год

Глава Чешской Республики Милош Земан считает необходимым оставить в действии обязательное повсеместное ношение гражданами защитных масок еще на месяц или полтора, так как это ограничивает распространение коронавируса. Границы, по мнению президента, необходимо держать закрытыми из-за пандемии не менее года, чтобы не рисковать и воспрепятствовать приходу новой волны заражений. Положительно руководитель страны отозвался о поведении чешских граждан в трудных условиях жизни, за их отношение к вызванным эпидемией ограничениям. Свое мнение президент Чехии высказал во время интервью чешской частной радиостанции Frekvenci 1. Милош Земан также похвалил работу действующего кабинета министров, по его мнению выбравший эффективную стратегию борьбы с распространением эпидемии болезни COVID-19, и раскритиковал политическую оппозицию за отсутствие дельных предложений по преодолению кризисной ситуации.

Милош Земан заявил о своей готовности поддержать из-за необходимости стимулирования замедлившейся экономики идею Минфина по увеличению бюджетного дефицита страны до 300 млрд крон (11,1 млрд евро). Одновременно президент считает необходимым искать возможности для экономии средств путем сокращения ненужных расходов государственного бюджета, например, за счет отказа от дотаций на развитие солярных электростанций. Ежегодно, напомнил президент, на них выделяется 30 млрд крон (1,1 млрд евро). Милош Земан изначально является противником оказания государственной поддержки развитию альтернативных источников энергии.

Правильным также, по мнению главы Чехии, было бы оказание помощи компании «Чешские авиалинии» (ČSA), которая несет убытки в связи с эпидемией и прекращением полетов. Милош Земан считает разумным приобретение государством акций ČSA, чтобы избежать краха фирмы и массовых увольнений, следствием чего будет лишь увеличение расходоа госбюджета, так как придется выплачивать пособия по безработице.