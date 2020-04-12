Президент Чехии по случаю празднования Пасхи выступил с речью к народу

Президент Чехии Милош Земан в своей речи, приуроченной к празднованию Пасхи, призвал население страны к солидарности и единству. В своем выступлении, которое транслировало «Чешское Телевидение», глава государства подчеркнул, что в этот день не хочет касаться вопросов экономики, политики и пандемии коронавируса, предпочитая говорить о надежде. «Конечно, наше общество не умерло, но оно больно, и мы все должны помочь ему исцелиться», - сказал Земан и пожелал всем веры, надежды и любви.

Утром, 12 августа, президент также принял участие в воскресной телепередаче Partie на канале Prima. Отвечая на вопросы ведущего, Милош Земан отметил, что в рамках нынешнего кризиса, вызванного эпидемией коронавируса нового типа, нельзя жертвовать человеческими жизнями в обмен на экономический рост. Помимо этого, Земан призвал продлить действующий режим чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 30 апреля, до 15 мая, и поддержал действия чешского правительства, реализовывающего жесткие меры по борьбе с коронавирусом.