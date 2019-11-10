Президент Чехии: Падение Берлинской стены было импульсом для «бархатной» революции

Падение Берлинской стены, по словам чешского министра иностранных дел Томаша Петршичека, является одним из ключевых моментов на пути к свободе также жителей Чехословакии и сегодняшней Чехии. Об этом глава внешнеполитического ведомства страны заявил, отвечая на вопросы журналистов общественных СМИ в Берлине. Вместе с президентом Чехии Милошом Земаном он принял участие в праздновании 30-летия этого события в столице ФРГ.

Милош Земан высказал уверенность в том, что разрушение Берлинской стены стало одним из импульсов к осуществлению «бархатной» революции в Чехословакии. «Как чех, который активно принимал участие в ноябрьской революции 1989, могу заявить, что именно падение Берлинской стены дало серьезный импульс этой революции».