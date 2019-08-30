Президент Чехии отправляется в Варшаву для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны

Президент ЧР Милош Земан в субботу, 31 августа, отправится с двухдневным рабочим визитом в Польшу. Главным пунктом программы станет участие в воскресной церемонии, посвященной 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Помимо Земана, в памятных мероприятиях должны принять участие представители тридцати стран, в том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и словацкий лидер Зузана Чапутова. Президент США Дональд Трамп отменил поездку из-за урагана Дориан. Вместо него в Польшу отправится вице-президент Майк Пенс.