Президент Чехии отправляется в Варшаву для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны

Тимур Кашапов
30-08-2019
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Президент ЧР Милош Земан в субботу, 31 августа, отправится с двухдневным рабочим визитом в Польшу. Главным пунктом программы станет участие в воскресной церемонии, посвященной 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Помимо Земана, в памятных мероприятиях должны принять участие представители тридцати стран, в том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и словацкий лидер Зузана Чапутова. Президент США Дональд Трамп отменил поездку из-за урагана Дориан. Вместо него в Польшу отправится вице-президент Майк Пенс.

 
 
 
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