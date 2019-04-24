Президент Чехии отправляется в Китай

Глава Чешской Республики Милош Земан отправляется в КНР, где запланирована встреча с председателем Си Цзиньпинем и участие в конференции, касающейся реализации проекта «Новый Шелковый Путь», призванного улучшить транспортное сообщение между Азией, Европой и Африкой. Милош Земан многократно выражал свою поддержку этому проекту.

Нынешний визит чешского президента в Китай уже пятый по счету. Традиционно Милоша Земана во время поездки сопровождает многочисленная группа чешских предпринимателей. Одной из главных тем обсуждения во время предстоящих переговоров будут китайские инвестиции в Чехии. По данным консультационной компании «Bisnode», за последний год объемы китайских вложений в чешскую экономику сократились почти на 27 миллионов крон и ныне составляют 5,7 миллиарда (около 219 миллионов евро). Милош Земан сложившуюся ситуацию критикует.