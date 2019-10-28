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Президент Чехии отказал в повышении главе Информационной службы безопасности

Тимур Кашапов
28-10-2019
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Президент ЧР Милош Земан вновь не присвоил звание бригадного генерала руководителю Информационной службы безопасности (BIS) Михалу Коуделке. Правительство предлагает его кандидатуру на протяжении четырех лет. Ранее премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Земан обещал повысить Коуделку в звании.

Вместе с тем, Земан назначил генералами семь человек из рядов солдат, пожарных и полицейских, в том числе директора Корпуса пожарно-спасательных сил Драгослава Рыбу и начальника Генеральной инспекции корпуса безопасности Радима Драгоуна. Президент также предложил министру внутренних дел Яну Гамачеку в следующем году выдвинуть кандидатуру Шарки Гавранковой, вице-президента Интерпола, для повышения в звании. В таком случае она станет второй женщиной-генералом в истории Чешской Республики.

 
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