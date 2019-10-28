Президент Чехии отказал в повышении главе Информационной службы безопасности

Президент ЧР Милош Земан вновь не присвоил звание бригадного генерала руководителю Информационной службы безопасности (BIS) Михалу Коуделке. Правительство предлагает его кандидатуру на протяжении четырех лет. Ранее премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Земан обещал повысить Коуделку в звании.

Вместе с тем, Земан назначил генералами семь человек из рядов солдат, пожарных и полицейских, в том числе директора Корпуса пожарно-спасательных сил Драгослава Рыбу и начальника Генеральной инспекции корпуса безопасности Радима Драгоуна. Президент также предложил министру внутренних дел Яну Гамачеку в следующем году выдвинуть кандидатуру Шарки Гавранковой, вице-президента Интерпола, для повышения в звании. В таком случае она станет второй женщиной-генералом в истории Чешской Республики.