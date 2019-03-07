Президент Чехии обсудил вопросы экономического сотрудничества с министром промышленности России

Президент Милош Земан встретился с представителями российской делегацией во главе с министром промышленности Денисом Мантуровым. В заявлении администрации главы государства говорится, что президент высоко ценит развитие экономического сотрудничества с Россией. По данным информагентства ČTK, которое ссылается на агентство ТАСС, Земан и Мантуров обсудили участие России в модернизации чешских АЭС и проекте канала Дунай-Одер-Эльба.

Помимо Мантурова, на переговорах с Милошем Земаном присутствовали также президент Татарстана Рустам Минниханов и директор Департамента международного сотрудничества Министерства промышленности и торговли России Михаил Анисимов. Ранее чешские власти не пустили в страну члена российской делегации по соображениям безопасности. По данным сервера Denik N, речь идет о многолетнем сотруднике посольства России в Праге Андрее Кузнецове, который предположительно уже несколько лет состоит в списке нежелательных лиц и является сотрудником российских спецслужб.