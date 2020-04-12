Архив передач

Президент Чехии назвал возбуждение уголовного дела СК РФ по факту демонтажа памятника Коневу в Праге контрпродуктивным шагом

Тимур Кашапов
12-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал возбуждение Следственным комитетом Российской Федерации уголовного дела по факту демонтажа памятника советскому маршалу Коневу в Праге. По словам главы государства, данный шаг со стороны РФ является контрпродуктивным, в то же время, демонтаж памятника Земан назвал «глупым, смешным и комичным поступком, учитывая время, прошедшее с момента падения коммунизма в стране».

В телевизионной программе Partie на телеканале Prima президент также сравнил поведение муниципалитета Праги-6 с иконоборчеством. Он напомнил, что в конце Второй мировой войны «маршал Конев и его солдаты освободили не только Прагу, но и концлагерь Освенцим».

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 