Президент Чехии назвал Крым российским, утверждает крымскотатарская организация, пресс-секретарь Милоша Земана опроверг эти заявления

В торжественном приеме по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии, который состоялся в Пражском Граде 28 октября, приняла участие крымскотатарская организация «Къырым бирлиги», известная своим лояльным отношением к Кремлю и выражающая поддержку Москве в противовес Меджлису крымскотатарского народа. Об этом сообщает издание Deník N.

После завершения мероприятия ее представители на своей странице в Facebook сообщили, что президент ЧР Милош Земан признал аннексированный Крым частью России. «Президент Чехии Милош Земан – европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации», - говорится в заявлении.

Комментируя слова представителей «Къырым бирлиги», пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек не ответил напрямую на вопрос, считает ли Земан Крым российским. «Люди имеют разные представления. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу, чтобы это время вернулось», ответил Овчачек в переписке с редактором Deník N. Впрочем, позже в комментарии информагентству ČTK Овчачек сказал, что позиция президента Чехии «остается прежней – аннексия Крыма была и является незаконной».

В свою очередь, министр иностранных дел Томаш Петршичек отметил, что не «стал бы приглашать таких людей на мероприятия, организованные МИДом». «Однако администрация президента, как правило, не согласовывает с нашим ведомством приглашения», - указал Петршичек.

Посольство Украины в Чехии уже выразило свой протест в связи с приглашением «псевдокрымскотатарской организации на торжественные мероприятия, посвященные 101-й годовщине образования Чехословакии». Этот шаг там расценили как провокацию, направленную на легализацию аннексии Крыма и нанесение ущерба украинско-чешским отношениям.

«Игры с оккупантами являются особенно циничными в то время, когда Меджлис крымскотатарского народа все еще запрещен в оккупированном Крыму, а сотни крымских татар подвергаются преследованиям, репрессиям, пыткам и физическому уничтожению со стороны оккупационной администрации», - говорится в заявлении диппредставительства.