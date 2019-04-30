Президент Чехии назначил трех новых министров

30 апреля президент Чехии Милош Земан утвердил изменения в составе правительства, назначив министром промышленности и торговли Карела Гавличека, министром юстиции Марю Бенешову и министром транспорта Владимира Кремлика. Все новые главы ведомств представляют движение ANO. Свой пост во главе Минторга оставила Марта Новакова, во главе Минтранспорта – Дан Тёк, во главе Минпрома – Ян Кнежинек.

Новыми вице-премьерами правительства стали Карел Гавличек и министр финансов Алена Шиллерова. Ранее президент Милош Земан сместил с этого поста министра охраны окружающей среды Рихарда Брабеца.

Таким образом, в течение десяти месяцев работы в кабинете Андреея Бабиша произошло уже шесть замен министров, что является рекордом в истории Чешской Республики.