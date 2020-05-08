Президент Чехии направил поздравительную телеграмму российскому коллеге

Президент Чехии Милош Земан направил поздравительную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину, текст которой опубликован на официальном сайте главы чешского государства. В ней, в частности, Земан от имени Чешской Республики и ее граждан поздравляет Путина и весь российский народ с годовщиной окончания Второй мировой войны и выражает «свое восхищение героизмом освободителей чешских земель».

«Мы не забываем, что в борьбе за освобождение Чехословакии погибли 140 тыс. красноармейцев. Без их жертв и героизма русского и других народов Советского Союза, а также солдат Красной Армии, которые – хотя некоторые манипуляторы истории отказываются это признать – освободили большую часть тогдашней Чехословакии, мы никогда не стали бы независимым и уверенным в себе народом, коим мы являемся сегодня», - отмечается в телеграмме.

Милош Земан также выразил свое сожаление, что из-за пандемии коронавируса не состоятся праздничные мероприятия в Москве на Красной площади, в которых он также планировал принять участие. «Тем не менее, я надеюсь, что вскоре у нас появится встретиться и отпраздновать те события. С Днем Победы!», - заключил президент Чехии.