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Президент Чехии Милош Земан встретился с председателем компартии Войтехаом Филипом

Катерина Айзпурвит
29-01-2020
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Президент Чехии Милош Земан 29 января принял в своей резиденции в Пражском Граде председателя компартии Чехии и Моравии, зампредседателя Нижней палаты парламента Войтеха Филипа.

Как проинформировал в своем Twitter пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек, встреча, подробности которой не сообщаются, состоялась по просьбе главы чешских коммунистов.

 
 
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