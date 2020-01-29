Президент Чехии Милош Земан встретился с председателем компартии Войтехаом Филипом

Президент Чехии Милош Земан 29 января принял в своей резиденции в Пражском Граде председателя компартии Чехии и Моравии, зампредседателя Нижней палаты парламента Войтеха Филипа.
Как проинформировал в своем Twitter пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек, встреча, подробности которой не сообщаются, состоялась по просьбе главы чешских коммунистов.
Чешский тренажер виртуальной реальности для ВВС США
Чешский биохимик изобрёл новый точный метод определения алкоголя в крови
Костел со стеклянной крышей на севере Чехии, который помнит солдат Наполеона и царя Александра
Искусственный интеллект made in Czech Republic против болезни Паркинсона
Кто встречает в Чехии Белую Крысу?