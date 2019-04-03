Президент Чехии Милош Земан продолжает официальный визит в Австрию

Катерина Айзпурвит
03-04-2019
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Во второй день своего официального визита президент Милош Земан провел встречу со своим австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом, который принял главу Чехии с воинскими почестями в венской резиденции Хофбург. Также там был дан обед, на котором присутствовали супруги обоих президентов.

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили использование Чехией атомной энергии, против чего много лет протестует Австрия, а также вопросы сотрудничества в области строительства общей дорожной инфраструктуры – завершение скоростных автомагистралей Брно – Вена и Прага – Ческе Будеёвице – Линц. Также президент Чехии планирует обсудить создание канала, соединяющего Дунай, Одер и Лабу (Эльбу).

В ходе визита чешский лидер намерен затронуть вопросы внутренней политики обеих стран, «Брексит» и предстоящие выборы в Европарламент. В программе визита Милоша Земана – встреча с экс-президентом Австрии Хайнцом Фишером, и председателем парламента Вольфгангом Соботкой. В работе бизнес-форума в Вене, помимо президентов Чехии и Австрии, примут участие министр промышленности ЧР Марта Новакова, министр транспорта ЧР Дан Тёк, президенты Торговых палат двух стран.

Катерина Айзпурвит
03-04-2019
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