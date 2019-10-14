Архив передач

Президент Чехии Милош Земан поздравил Ярослава Качинского с победой в парламентских выборах

Антон Каймаков
14-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Глава Чехии Милош Земан поздравил председателя польской народно-консервативной партии Право и справедливость Ярослава Качинского с убедительной победой в состоявшихся в Польше парламентских выборах. Результаты голосования, по мнению чешского президента, являются доказательством хороших результатов, достигнутых правительством Польши и доверия, проявленного со стороны польского народа. Милош Земан, а также представители чешских парламентских партий надеются на продолжение узкого сотрудничества между соседними государствами.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 