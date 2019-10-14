Президент Чехии Милош Земан поздравил Ярослава Качинского с победой в парламентских выборах

Глава Чехии Милош Земан поздравил председателя польской народно-консервативной партии Право и справедливость Ярослава Качинского с убедительной победой в состоявшихся в Польше парламентских выборах. Результаты голосования, по мнению чешского президента, являются доказательством хороших результатов, достигнутых правительством Польши и доверия, проявленного со стороны польского народа. Милош Земан, а также представители чешских парламентских партий надеются на продолжение узкого сотрудничества между соседними государствами.