Президент Чехии Милош Земан покинул больницу

Президент Чехии Милош Земан покинул Центральный военный госпиталь в Праге, где находился четверо суток. Из больницы президент отправился в свою резиденцию в замке Ланы, а в среду, 23 октября, планирует выступить в парламенте на заседании, посвященном государственному бюджету.

По сообщению Пражского Града, Милош Земан проходил курс профилактического лечения в преддверии участия в церемониях в честь государственного праздника 28 октября, и его госпитализация не была связана с каким-либо острым заболеванием или проведением хирургической операции. Пресс-секретарь Центрального военного госпиталя Итка Зинке сообщила, что президент находится в хорошем физическом состоянии и прошел реабилитацию по укреплению опорно-двигательной системы.

По сообщению телеканала Prima, сотрудники частного охранного агентства препятствовали журналистам проводить съемку во время выхода президента из стен больницы. «Мы хотели соблюсти право пациента на частную жизнь. Перед въездом в больницу указано, что здесь запрещено снимать. Следует уважать тот факт, что мы являемся военным объектом», – заявила в ответ на запрос издания Deník N пресс-секретарь Итка Зинке.