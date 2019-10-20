Президент Чехии Милош Земан покидает больницу

Президент Чехии Милош Земан покидает Военный госпиталь в Праге, где находился четверо суток. Из больницы президент отправляется в свою резиденцию в замке Ланы, а в среду, 23 октября, планирует выступить в парламенте на заседании, посвященном государственному бюджету.

По сообщению Пражского Града, Милош Земан проходил курс профилактического лечения в преддверии участия в церемониях в честь государственного праздника 28 октября, и его госпитализация не была связана с каким-либо острым заболеванием или проведением хирургической операции.