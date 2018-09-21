Президент Чехии М. Земан встретился в Берлине со своим немецким коллегой Ф.-В. Штайнмайером

Катерина Айзпурвит
21-09-2018 oбновлено
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В президентской резиденции Бельвю в Берлине прошла встреча главы Чехии Милош Земан с его немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Главы двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию с Россией и проблемы миграции. Стороны также обсудили внутреннюю политику Чехии и Германии, расширение экономических связей и выборы в Европейский парламент 2019 г.

В своем выступлении Франк-Вальтер Штайнмайер указал, что «Чехия и Германия несут за Европу общую ответственность за преодоление кризиса и за то, чтобы Европа вновь не оказалась разделена на Восток и Запад». Также президент ФРГ напомнил о 100-летии образования независимой Чехословакии и событиях Пражской весны 1968 г.

Чешский президент был принят в Берлине с воинскими почестями; были исполнены гимны Чешской Республики и ФРГ. На обеде двух лидеров также присутствовали супруги чешского и немецкого президентов. В программе последнего дня визита Милоша Земана в Германию – встреча с канцлером Ангелой Меркель.

Катерина Айзпурвит
21-09-2018 oбновлено
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